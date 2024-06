L'Assemblée nationale a adopté, ce jeudi 6 juin, l'article 5 du projet de loi sur l'accompagnement des malades et la fin de vie. Cet article instaure et définit l'aide à mourir en France. Les députés ont néanmoins refusé la possibilité qu'un proche puisse administrer la substance létale.

Ce jeudi 6 juin, l'article 5 qui instaure et définit précisément l'aide mourir a été voté à l'Assemblée nationale, après de longs débats au sein de l'hémicycle. "La représentation nationale s'est prononcé en faveur de l'ouverture d'une aide à mourir", s'est félicité la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, sur le réseau social X, vantant un "modèle français" pour "les patients volontaires qui vont mourir et dont les souffrances ne peuvent être soulagées".

Selon le texte initial, l'aide à mourir consiste "à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale", afin "qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu'elle désigne et qui se manifeste pour le faire".

Dans le projet du gouvernement, l'auto-administration est ainsi présentée comme la règle, mais le texte autorisait que des médecins, des infirmiers ou des proches puissent administrer la substance létale, si le malade n'en a pas la capacité. Contre l'avis du gouvernement, les députés ont néanmoins voté un amendement qui supprime la possibilité qu'un proche soit impliqué dans le processus.

"On ne doit pas faire en sorte que ce geste soit possible par une personne proche, pour le choc, pour le poids, le fait que ce geste soit trop lourd et pèse trop. Mais surtout, quelle est la liberté d'une personne quand son proche lui demande de faire ce geste, à quel moment elle n'osera pas dire non ?", avait notamment souligné le député Liot, Laurent Panifous. Quarante-trois députés ont voté pour et quarante-deux ont voté contre, permettant à l'amendement d'être adopté.

Les débats de l'article 6, le plus sensible, sur les "conditions d'accès" strictes à l'aide à mourir, se poursuivent ce jeudi 6 juin. Le gouvernement voudrait revenir à la version initiale de son projet de loi qui limite cet acte aux malades majeurs dont le "pronostic vital" est engagé "à court ou moyen terme" et qui en manifestent la "volonté de manière libre et éclairée".