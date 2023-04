Fin de vie : François Braun réservé sur une loi encadrant "l'aide active à mourir"

C'est la première fois qu'il s'exprime sur ce sujet sensible et clivant. Et il émet des réserves. Le ministre de la Santé, François Braun, a fait preuve de retenue, samedi 8 avril, sur une loi sur "l'aide à active à mourir", alors que la Convention citoyenne sur la fin de vie a remis un rapport en faveur de cette disposition. "Le débat sur l'aide active à mourir est encore ouvert. Un texte de loi allant en ce sens changerait profondément notre société et notre rapport à la mort", a estimé auprès du journal Le Monde l'ancien président de Samu-Urgences de France, jugeant que la priorité devra aller "au renforcement de l'existant".

"Si la société devait avancer dans le sens d'une aide active à mourir, ce ne pourrait être que dans des cas très précis et qui devraient être rigoureusement encadrés", a-t-il indiqué, alors que le président Emmanuel Macron a annoncé, devant les membres de la Convention, un projet de loi sur la fin de vie "d'ici à la fin de l'été", tout en traçant les lignes à ne pas franchir.