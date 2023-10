Fin de vie : le projet de loi présenté à la fin de l'année en Conseil des ministres

Fin septembre, le ministre des Relations avec le Parlement Franck Riester avait ainsi assuré que le texte serait présenté en Conseil des ministres "avant la fin de l'année" et au Parlement "l'année prochaine". "Le calendrier parlementaire est blindé jusqu'à la fin de l'année. La question, c'est la présentation en Conseil des ministres", avait récemment jugé une autre source ministérielle, évoquant une prochaine réunion entre Emmanuel Macron et la Première ministre Elisabeth Borne à ce propos. Une fois adopté en Conseil des ministres, le texte fera l'objet d'un "travail par commissions spéciales" à l'Assemblée et au Sénat.