Fin du retrait de points en cas de petit excès de vitesse ? Darmanin lance une réflexion

Faut-il se montrer plus clément avec les petits excès de vitesse ? C'est en tout cas la réflexion lancée par le ministre de l'Intérieur, a indiqué mercredi la place Beauvau à l'AFP. L'idée serait de ne plus sanctionner par un retrait de points sur le permis les excès les plus faibles.

Des informations confirmées ce mercredi à TF1 et LCI. "Sur l'initiative de Gérald Darmanin, une réflexion est effectivement en cours pour ne plus retirer de points lors de très petits excès de vitesse, moins de 5 km/h", nous a précisé l'Intérieur. "L'amende restera bien évidemment en vigueur", a ajouté cette source.

Gérald Darmanin souhaiterait une mise en application d'ici à l'année prochaine, nous a indiqué cette source place Beauvau.