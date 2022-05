Ligue des champions : la préfecture de Paris saisit la justice après les incidents au Stade de France

Dans ce document, les autorités décrivent également le déroulement de la soirée et l'enchaînement des difficultés, de la grève à la RATP "qui n'a pas permis le fonctionnement normal de la ligne B, accès naturel au stade", aux milliers de spectateurs qui se sont présentés "sans doute entre 30.000 et 40.000 personnes au-delà des 80.000 admissibles dans le stade". Si elle estime que l'arrivée massive et tardive des supporters aurait été à l'origine des débordements, la préfecture note tout de même le "rôle essentiel des fan zones". Ces dernières, qui avaient été conçues pour accueillir séparément les supporters de Liverpool dans l'est de Paris et les supporters du Real Madrid à Saint-Denis, ont connu un réel succès sans qu'aucun incident ne soit à signaler.