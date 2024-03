Finances publiques : la majorité réunie ce soir à l'Élysée pour envisager de nouvelles d'économies

Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit les chefs de partis et les présidents de groupes parlementaires de la majorité, ce mercredi 20 mars à 21h00, à l'Élysée. Un diner de travail organisé pour discuter des différentes pistes d'économies dans le budget de l'État et éviter un dérapage du déficit public.

Où trouver les milliards d'euros d'économie ? C'est à cette question qu'une partie du gouvernement et des membres de la majorité vont tenter de répondre autour du président de la République, ce mercredi 20 mars. Emmanuel Macron les a effectivement conviés à un diner de travail à 21h00 à l'Élysée pour discuter des finances publiques et des possibles pistes d'économies à réaliser, s'est vu confirmer le service politique de TF1/LCI.

Une situation budgétaire "préoccupante"

Une réflexion rendue nécessaire alors que Bruno Le Maire a fait savoir que le déficit 2023 serait "significativement" supérieur aux 4,9% prévus. L'objectif de 4,4% en 2024 devrait également être difficile à atteindre, alors que le gouvernement a dû abaisser sa prévision de croissance à 1% pour 2024, contre 1,4 % dans le budget initial. Outre les 10 milliards d'euros d'économies annoncés par le ministre de l'Économie en février, visant notamment la transition écologique, le travail ou l'éducation, d'autres efforts devraient être annoncés.

D'autant que la Cour des comptes a jugé la situation budgétaire "préoccupante", voire "sérieuse", dans son rapport annuel, publié la semaine dernière. Il s'agit aussi de donner des gages avant le couperet des agences de notation, attendu le 26 avril prochain pour Fitch et Moody's, et le 31 mai pour S&P. Des résultats qui doivent donc tomber quelques jours avant le vote pour les élections européennes.

Du côté du gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, et le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné assisteront à ce diner de travail à l'Élysée. Sont également conviés le président du MoDem, François Bayrou, le président d'Horizons, Edouard Philippe, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Sylvain Maillard, le président du groupe des députés Horizons, Laurent Marcangeli, le président du groupe des députés MoDem, Jean-Paul Mattei, le président du groupe des sénateurs Renaissance, François Patriat et le président du groupe des sénateurs de droite, Claude Malhuret.

Avant même ce diner de travail, Emmanuel Macron présidera une autre réunion de travail, aux côtés de Gabriel Attal, de Bruno Le Maire, de Thomas Cazenave, Catherine Vautrin (Travail et de la Santé), et Christophe Béchu (Transition écologique). Il s'agira de voir spécifiquement avec eux les pistes d'économies possibles ou pas du côté des collectivités et du domaine social, alors que le gouvernement prévoit notamment de durcir le régime d'assurance chômage.