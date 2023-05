Qui sont ces Français dont Emmanuel Macron veut baisser les impôts ?

Ce projet fait partie intégrante d'une plus vaste ambition sur la question du travail. "Si on veut continuer d'embarquer le pays, nous avons encore besoin de redonner de la crédibilité au travail, met en avant le chef de l'État. Or, aujourd'hui, nous aidons beaucoup les gens qui sont dans le désarroi, les bas salaires [...] mais la fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s'accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d'achat entre 1500 et 2500 euros."

C'est pourquoi, "il faut aussi permettre aux classes moyennes de vivre mieux avec leur salaire et donc continuer de baisser leurs impôts". "Il faut que l'on travaille pour réduire ce qu'on appelle le coin fiscalo-social pour les revenus entre 1500 et 2500 euros", conclut Emmanuel Macron, qui en profite pour asséner un tacle à ses prédécesseurs en estimant que les hausses d'impôts sur "la période 2010-2014" ont "presque toutes été faites sur les classes moyennes et les petits commerçants".