Flambée des prix : les causes de l'inflation au cœur d'enquêtes de l'Assemblée nationale et du Sénat

Au Sénat, les groupes d'opposition ont aussi décidé de se saisir de la question après l'appel lancé par Michel-Édouard Leclerc. "Chiche", ont réagi les sénateurs du groupe CRCE à majorité communiste. Leur présidente Éliane Assassi a adressé jeudi un courrier à la présidente de la commission des Affaires économiques du Sénat Sophie Primas (LR) pour proposer la création "d'une mission d'information flash (...) en urgence".

Pour répondre à cette demande, la commission en question a fait savoir vendredi qu'elle allait "établir un premier bilan des causes de cette inflation le 20 juillet". Sophie Primas souhaite que ces travaux "éclairent utilement les parlementaires en vue notamment de l'examen du projet de loi 'Pouvoir d’achat'", qui passera par le Sénat après l'Assemblée nationale.

La commission a également annoncé qu'elle allait "accélérer les travaux de son groupe de suivi de la loi Egalim", consacrée à augmenter le revenu des agriculteurs et améliorer la qualité de leur production. Le groupe sénatorial de suivi, constitué depuis 2018, analyse l'impact de cette loi, puis de la loi Egalim 2 d'octobre 2021, sur la formation des prix des produits de consommation courante. Il a déjà alerté à plusieurs reprises sur "les manques et effets de bord de ces deux lois", et pour Sophie Primas, ces deux lois adoptées lors du précédent quinquennat "ne sont pas du tout adaptées à une période de forte inflation, qui plus est appelée à durer".