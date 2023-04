Fonds Marianne contre le séparatisme : ce que l'on sait de l'affaire

Sans doute avez-vous entendu parler ces derniers jours du "fonds Marianne pour la République". D'un montant dépassant les 2 millions d'euros, ce dispositif avait été présenté en avril 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, six mois après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste radicalisé. Son but : "financer des personnes et associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et plateformes en ligne".

Depuis près de dix jours, l'utilisation des fonds suscite critiques et interrogations. Avec en toile de fond le rôle joué ou non par Marlène Schiappa.