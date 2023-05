Fonds Marianne : la commission des Finances du Sénat veut mener une enquête parlementaire

La commission des Finances du Sénat, présidée par le socialiste Claude Raynal, a demandé ce mercredi à l'unanimité à être dotée des prérogatives d'une commission d'enquête sur le Fonds Marianne. Celle-ci doit encore être actée formellement par la conférence des présidents du Sénat, qui se réunira mardi prochain, puis votée le lendemain par les sénateurs dans l'hémicycle. La commission des Finances disposera alors pendant trois mois des prérogatives importantes attribuées aux commissions d'enquête.

"Le gouvernement, bien sûr, répondra en toute transparence", a assuré, mardi 2 mai, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête sénatoriale, dont le rapporteur sera le sénateur (LR) Jean-François Husson, devrait se pencher sur "la création du Fonds Marianne, la sélection des projets et l'attribution des subventions, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds". Les personnes qu'elle souhaite auditionner sont ainsi tenues de répondre à la convocation et de prêter serment.