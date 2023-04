Fonds Marianne : le Sénat confirme que deux dossiers "posent question", et réclame une commission d'enquête

En revanche, "les deux dossiers les plus lourds financièrement posent question", a-t-il confirmé. La principale bénéficiaire, à hauteur de 355.000 euros, est l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), dont "l'objet est sans lien évident avec les objectifs du fonds", a-t-il fait remarquer. Selon l'enquête conjointe de Marianne et de France 2, cet argent aurait permis de salarier à hauteur de 120.000 euros deux ex-dirigeants de l'USEPPM dont Mohamed Sifaoui, auteur de livres sur l'islam politique et le terrorisme.