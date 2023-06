Fonds Marianne : Mohamed Sifaoui regrette d'"avoir fait confiance à Marlène Schiappa"

Plus de deux ans après son lancement, le fonds Marianne continue de faire polémique. Et de poursuivre le gouvernement. Ce jeudi 15 juin, était auditionné au Sénat Mohamed Sifaoui, l'un des deux responsables de l'association principale bénéficiaire du fonds. Il a affirmé avoir été "manipulé par le pouvoir politique" et regretté "avoir fait confiance à la secrétaire d'État Marlène Schiappa".

"La première erreur que j'ai faite c'est d'avoir fait confiance à Mme Schiappa (actuellement secrétaire d'État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, ndlr), à ses équipes, d'avoir foncé", a déclaré Mohamed Sifaoui. "Les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux. Quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé par le pouvoir politique. Ça a été mon cas", a-t-il lancé.