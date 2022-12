Emmanuel Macron et Kylian Mbappé : une relation entre admiration et intérêt politique

Mais le chef de l'État sait très bien qu'il entretient là une relation avec le sportif français le plus aimé, le plus prometteur, le plus connu à l'international. Il n'hésite pas à le faire intervenir, en mai 2021, lors d'une opération de communication de grande ampleur à destination des jeunes, un "concours d'anecdote" avec les youtubeurs stars Mcfly et Carlito. Emmanuel Macron tente alors de faire croire que Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre l'OM. Et pour le confirmer ou l'infirmer, il décroche son téléphone et appelle le principal intéressé. "Impossible. Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN ça", confirme l'ancien monégasque. "N'en faites pas trop non plus, Kylian", ajoute Emmanuel Macron, taquin.