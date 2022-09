Boycotter le Mondial au Qatar serait sans effet pour le climat, selon Agnès Pannier-Runacher

L'été, le thermomètre peut atteindre 50°C dans le petit État du Golfe, une des raisons pour lesquelles sa désignation en 2010 comme hôte du tournoi a fait polémique. Depuis, le Mondial a été décalé au printemps, une première dans l'histoire. En dépit de températures plus clémentes (entre 19,5 et 29,5°C en moyenne en novembre et 15 et 24,1°C en décembre), sept des huit stades seront climatisés dans l'émirat, l'un des principaux exportateurs de gaz au monde.

Répondant aux critiques récurrentes sur le non-sens écologique de climatiser un espace à ciel ouvert, Saud Abdulaziz Abdul Ghani, l'homme derrière le concept de la climatisation de ces enceintes sportives, avait expliqué en mai 2022 à l'AFP qu'elle est alimentée par une ferme de panneaux solaires. Une technologique décrite comme "aussi durable que possible".