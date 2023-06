Ces fois où Emmanuel Macron est intervenu dans la carrière de Kylian Mbappé

La première rencontre entre les deux hommes remonte à 2018. Cette année-là, Emmanuel Macron avait pris un grand plaisir à remettre un trophée à Kylian Mbappé lors de la cérémonie de la finale de la Coupe du monde en Russie, et à embrasser le jeune joueur sur la tête. À l'issue, les deux hommes s'étaient vus plus longuement, et l'attaquant avait révélé qu'en fan inconditionnel de l'OM, le président de la République avait essayé de l'attirer dans la cité phocéenne. "Il a même réussi à placer qu'il faudrait que j'aille jouer un jour à Marseille. Je lui ai répondu que c'était irréalisable !", avait-il raconté au Parisien.

En mai 2021, il était encore question de l'OM lorsqu'Emmanuel Macron avait fait intervenir Kylian Mbappé dans une opération de communication de grande ampleur à destination des jeunes, un "concours d'anecdote" avec les youtubeurs stars Mcfly et Carlito. Le président tentait de faire croire que Kylian Mbappé allait quitter le PSG pour rejoindre le club de la cité phocéenne, appelant le principal intéressé pour confirmer ou infirmer ses dires. "Impossible. Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN ça", rigolait l'ancien monégasque. "N'en faites pas trop non plus, Kylian", ajoutait Emmanuel Macron, taquin.

Ces dernières années, le président et l'attaquant se sont vus régulièrement, dans un cadre privé, le joueur du PSG étant parfois invité à dîner à l'Élysée. "C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu'il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club", avait indiqué Kylian Mbappé dans Paris Match il y a quelques années. Pense-t-il la même chose aujourd'hui ?