Pas de hijab sur les terrains de football féminin, tranche le Conseil d'État

Le collectif des "Hijabeuses" contestait devant la justice la légalité de l'article 1 du règlement de la FFF, qui prohibe depuis 2016 "tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale". Elles s'appuyaient notamment sur les règles de la Fifa qui autorisent depuis 2014 les joueuses à évoluer en compétition internationale avec leur voile.

L'avocate du collectif des "Hijabeuses", Me Marion Ogier, s'est dite consternée par cette décision qui "ébranle la laïcité et la liberté d'expression", et "met à mal trente ans de jurisprudence" sur cette question. "Cette décision va à l'encontre de la cohésion sociale, dans un pays fondé sur la diversité et le pluralisme", a-t-elle aussi déclaré à l'AFP. "Considérer qu'une expression d'une opinion politique, syndicale ou religieuse, est susceptible de créer un risque d'affrontement, est très grave".

Pourtant, au cours de l'audience lundi, le rapporteur public, qui dit le droit et dont l'avis est généralement suivi, avait recommandé de leur donner raison en estimant qu'il n'y avait ni "prosélytisme", ni "provocation" dans le seul port du hijab et aucune "exigence de neutralité". Ces recommandations avaient enclenché une vive polémique dans la classe politique, la droite et l'extrême appelant à légiférer sur le port de signes religieux dans le sport.