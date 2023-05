Force ouvrière dit "oui" à Élisabeth Borne, tous les syndicats iront à Matignon le 16 mai

Ils ont tous répondu présent à l'appel d'Élisabeth Borne. Dernière organisation syndicale à réserver sa réponse, Force ouvrière (FO) a finalement accepté l'invitation de se rendre à Matignon, les mardi 16 et mercredi 17 mai, pour participer à des entretiens bilatéraux. "Nous allons à Matignon", a annoncé, mardi 9 mai, au JDD son secrétaire général, Frédéric Souillot.

"D'abord, pour expliquer à la Première ministre qu'elle doit retirer sa réforme et ensuite, pour parler de méthode. Il faut redonner la place qui est la sienne aux organisations collectives", a-t-il expliqué dans l'entretien qu'il a accordé à l'hebdomadaire. Mais "si la Première ministre nous rencontre pour nous parler de lettre de cadrage, on dira non", a prévenu le leader syndical.