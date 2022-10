Forte baisse de popularité pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, selon un sondage

C'est la première fois que le président de la République enregistre une telle baisse depuis février 2020. Il se situait alors à 32%, avant qu'il ne remonte grâce à sa gestion du Covid. Mais dorénavant, la manière dont il s'occupe des grandes crises ne semble plus convaincre l'opinion. La dernière séquence sociale, marquée par des grèves et des blocages de raffineries pour une hausse des salaires et qui a eu pour conséquence une pénurie de carburants sur tout le territoire, paraît avoir fortement impacté l'image d'Emmanuel Macron.