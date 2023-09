"France moche" : comment le gouvernement compte embellir les zones commerciales

Depuis novembre 2022 des groupes de travail rassemblant des élus locaux, des commerçants, des architectes ou des urbanistes discutent des moyens de construire les zones commerciales de demain et d’identifier les obstacles à leur transformation. Une première étape en ce sens a été franchie en juillet par le vote en première lecture au Parlement, dans le cadre du projet de loi industrie verte, d'articles de loi pour faciliter, accélérer et sécuriser leur transformation. Le projet de loi doit notamment rendre possible des projets dérogeant aux règles du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en autorisant des activités de services, d'industrie ou du logement qui n'étaient pas prévues dans ces zones.

Ce lundi, le gouvernement lance donc un appel à projets doté d'une enveloppe de 24 millions d'euros pour accompagner la transformation d'une trentaine de zones commerciales situées à l'entrée des villes. Ils devront se manifester auprès des préfectures, qui effectueront une pré-sélection des dossiers, et l'argent permettra de financer des études préalables et de recruter un chef de projet. Deux vagues de lauréats seront désignés, en novembre 2023 et début 2024. Trois villes ont déjà été retenues : Chartres et la zone commerciale du quartier de la Madeleine (Eure-et-Loir), la zone de la Marigarde à Grasse (Alpes-Maritimes) et enfin la zone commerciale périphérique du Mesnil-Roux à Barentin (Seine-Maritime).