"France nation verte" : Borne dévoile son plan pour une transition écologique sans "fractures"

Elle a défendu une France "plus verte" qui soit aussi "plus juste", "condition pour que la transition écologique soit acceptée, efficace et fédératrice". "Ça n’est évidemment pas à nos compatriotes en situation de précarité énergétique de faire des efforts supplémentaires", a-t-elle dit. "A l’inverse, ceux qui émettent le plus, et qui ont le plus de moyens doivent aussi être ceux qui accompagnent le plus notre transition écologique", en "montrant l'exemple" dans leurs comportements et en investissant "pour financer l’innovation".

La cheffe du gouvernement a promis d'accompagner "les plus modestes et ceux qui seront percutés par les transitions" dans leurs emplois, et assuré que la transition "sera synonyme de mieux vivre" même si "le défi est immense" puisque "nous devons faire en huit ans, plus que ce que nous avons fait en 32 ans" en matière de baisse d'émissions.