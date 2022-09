François Bayrou : "Le Conseil national de la refondation n’est pas fait pour se substituer au Parlement"

Le CNR aura ainsi pour vocation de laisser une place aux citoyens dans les discussions, a indiqué le maire de Pau, sans préciser encore dans quelle mesure ils y seront intégrés, mais se disant contre le tirage au sort. "Les citoyens s’exprimeront sur ce qu’ils voudraient que leur monde devienne", a-t-il seulement promis, disant avoir reçu "des centaines et des milliers de demandes de Français et d’organisations qui voudraient participer" et assurant que "des millions de Français sont préoccupés par l'avenir". C'est donc cette question de l'avenir de la France "dans cinq, dix, 20 et 30 ans" qui doit être au cœur de cette nouvelle instance, a appuyé son secrétaire général, sans avancer de thèmes précis.

Si le CNR apparaît dans la lignée du Grand Débat, lancé par Emmanuel Macron à la suite de la crise des Gilets jaunes, il n'en suivra toutefois pas les contours. "Le Grand Débat était une rencontre de plusieurs heures entre le président et les citoyens, mais le lendemain, on était passé à autre chose. Mais là, dans mon esprit et celui du président de la République, ce n'est pas du tout ça : le CNR est destiné à prendre le temps nécessaire pour conduire du constat à une idée de l'avenir", a développé le Haut-commissaire au Plan. Autrement dit, "il peut y avoir des projets de loi pour la fin du quinquennat, mais ce n’est pas fait pour proposer un projet de loi pour octobre", a précisé François Bayrou : "Le CNR s'intéresse au long terme".