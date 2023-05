Interrogé sur des ingérences russes, François Fillon pointe du doigt les États-Unis

"J'y suis allé en me demandant pourquoi il voulait me voir. J'ai choisi de lui dire que la situation de l'isolement diplomatique de la Russie était une impasse et qu'il fallait qu'il sorte de cet isolement. Sa réponse a été de me regarder et de me demander : 'ah oui et avec qui je parle ?'", a-t-il relaté. Avant d'indiquer avoir soumis le nom d'Emmanuel Macron. "En rentrant de Saint-Pétersbourg, j'ai appelé Emmanuel Macron pour lui suggérer d'ouvrir le dialogue avec Vladimir Poutine", a-t-il aussi précisé.