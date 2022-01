François Hollande n'est pas candidat aux législatives en Corrèze, assure son entourage

L'ex-président a agité la sphère médiatique lundi à la suite d'une vidéo où il disait ne pas être candidat "pour l'instant" à la présidentielle, mais qu'il allait "prendre la parole bientôt". Dans cette vidéo, diffusée dimanche soir par France 3, l'ancien chef de l'État expliquait à un lycéen lors d'une rencontre avec des élèves, que "comme ça ne va pas bien (dans le pays et à gauche, NDLR), c'est vrai qu'on pourrait se dire 'est-ce qu'une candidature de plus serait utile' ; je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs..."

Il ajoutait : "J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre, et un ancien président peut très bien refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle". Interrogé alors pour savoir s'il pourrait bientôt prendre une décision sur une possible candidature, il avait répondu : "Je vais en tout cas prendre la parole bientôt".