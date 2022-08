Fraude : un pas de plus vers la carte Vitale biométrique

Revoilà la carte Vitale biométrique. Le Sénat à majorité de droite a voté, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 août, dans le cadre du projet de budget rectificatif (PLFR) pour 2022, 20 millions d'euros de crédits pour mettre en œuvre ce chantier. Les sénateurs ont adopté par 242 voix contre 95 un amendement, porté par le sénateur LR Philippe Mouiller, prévoyant "les premiers crédits permettant de (le) lancer dès l'automne 2022". Réclamé de longue date par la droite, ce projet a pour finalité d'endiguer la fraude aux prestations sociales, qui atteindrait "6 milliards d'euros, selon l'estimation la plus basse".

"On voit qu'il y a des cartes vitales qui se promènent longtemps, en cas de décès par exemple, et qui sont utilisées par des fraudeurs", a affirmé François Patriat, sénateur Renaissance de la Côte-d'Or, invité de LCI, mercredi 3 août. "Face à la fraude sociale, les chiffres varient, mais il vaut mieux sécuriser. Tout le monde y gagnera : les bénéficiaires, l'État et la Sécurité sociale. Il faut une période d'expérimentation, l'accord du corps médical... il faut donc compter plusieurs années avant une mise en place."