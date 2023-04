Fraude fiscale, fraude sociale : combien coûtent-elles à l'État ?

Ce qu'il est possible de dire, c'est que les montants mis en recouvrement par le fisc après contrôle fiscal ont atteint en 2022 14,6 milliards d'euros, soit 1,2 milliard de plus qu'en 2021, et qu'à la suite des contrôles exercés par l'État, 10,6 milliards d'euros ont été encaissés par le fisc, autant qu'en 2021. Aussi, en 2012, la TVA non recouvrée représentait entre 20 et 26 milliards d'euros (soit 17% à 21% des recettes de TVA cette année-là), selon une estimation de l'Insee dans une note en décembre dernier.