Attal défend les amendes qui évitent des poursuites pour fraude fiscale aux entreprises

"Quand vous rentrez dans une bataille judiciaire, on se bat parfois face à des grandes entreprises qui ont une armée juridique et (...) peuvent faire durer les choses", a répliqué Gabriel Attal. "La succession d'audiences et d'appels peut aussi finir par faire baisser le montant que nous réussissons in fine à recouvrer", a-t-il ajouté. En permettant de récupérer de l'argent, qui plus est rapidement, la CJIP est donc "un outil utile à plusieurs titres", a conclu le ministre des Comptes publics.

Fin octobre, une mission d'information du Sénat était allée globalement dans le même sens en soulignant que face à la "saturation de la justice", il convenait de "soutenir le déploiement des CJIP".