Fraude fiscale : une récente réforme a-t-elle permis à Google d'économiser six milliards d'euros ?

Aller en justice aurait-il été plus profitable à l'État ?

Si l'on considère qu'une négociation avec Google aboutit à un accord trop favorable à l'entreprise, il aurait été possible de poursuivre les actions en justice déjà entamées. Mais la probabilité de victoire pour l'État était pour le moins discutable : le redressement fiscal d'1,15 milliard d'euros à l'encontre de Google a été annulé à l'été 2017 par le tribunal administratif, une décision confirmée deux ans plus tard en appel. Et rien ne permet d'affirmer que le Conseil d'État, qui aurait pu être sollicité en dernier recours, aurait rendu un verdict plus favorable pour Bercy. Conscient de la difficulté de faire condamner la firme américaine, le gouvernement s'est donc résolu à entamer des négociations. "Avec Google, il vaut mieux un bon accord qu’un mauvais procès", glissait en 2019 Gérald Darmanin, alors ministre de l’Action et des comptes publics.

Une tentative d'apaisement de Google ?

En théorie, Google aurait tout à fait pu refuser une CJIP, miser sur une poursuite des procédures judiciaires et espérer échapper à toute sanction. Le choix de la négociation, avec une amende à la clef, apparaît ainsi comme un geste à l'égard des autorités, tout autant qu'une manière de redorer un blason écorné par les accusations de fraude fiscale. "Lorsqu’une entreprise accepte de renoncer à ses droits à contentieux et à payer ce que le fisc lui demande, c’est avant tout je pense pour une question d’image, à laquelle les entreprises sont très sensibles", expliquait Gérald Darmanin suite à l'accord trouvé en 2019.