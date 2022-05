Futur gouvernement Macron : quels ministres n'en feront pas partie ?

Le dernier à l'avoir partagé est le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet. "Après 7 années d’engagement auprès d’Emmanuel Macron, vient le temps de consacrer un peu plus de temps à mes proches et à ma propre famille", a-t-il écrit sur Twitter le 29 avril dernier. "Nous avons été élus en 2017 sur la promesse de renouvellement des usages et des visages : il est temps de laisser la place à des énergies nouvelles, à d’autres regards, à d’autres talents", a-t-il poursuivi, "mon action pour l’enfance et les familles se poursuivra désormais sous d’autres formes qui restent à inventer".

Cédric O avait fait la même annonce début mars auprès de Libération. Le secrétaire d'État chargé du Numérique disait avoir envie de retourner dans le privé et voir ses enfants grandir, sans donner plus de précisions sur ses futurs projets. "J'ai toujours dit que ministre est un engagement, pas un métier", avait déclaré celui qui a informé Emmanuel Macron de cette décision il y a plus d'un an déjà.