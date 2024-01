Le discours de politique générale est-il un passage obligé pour le Premier ministre ?

Gabriel Attal prononcera ce mardi 30 janvier son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Censée dévoiler la feuille de route du nouveau chef du gouvernement, cette déclaration devant les représentants de la Nation n'est pas obligatoire. Ce mardi, en pleine colère du monde agricole, le Premier ministre joue gros.

"Une partie de mon équipe disait 'tu as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler'. Et moi, je leur ai dit 'non, je veux aller sur le terrain, même si c'est difficile, même si je me fais engueuler'", a avoué le Premier ministre dimanche depuis une exploitation agricole de Tours (Indre-et-Loire). Programmé avant que la colère des agriculteurs ne gagne du terrain, le discours de politique générale de Gabriel Attal va donc avoir lieu en même temps qu'une actualité sociale tendue pour le chef du gouvernement. Mais pas question de se dérober pour celui qui devra parler à tout le pays, depuis le perchoir de l'Assemblée nationale.

Gabriel Attal n'était pas obligé de se soumettre à l'exercice. Celui-ci n'est pas imposé par les institutions de la Vᵉ République, il s'agit plutôt d'une tradition républicaine, évoquée à l'article 49 de la Constitution de 1958 ("le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale"). Il en est de même pour le vote de confiance, que ne demandera pas le Premier ministre. En revanche, il devra faire face à une motion de censure, que l'opposition a la possibilité de déposer après une déclaration de politique générale.

Convaincre et calmer les colères

Pour préparer son discours, ces trois dernières semaines Gabriel Attal a rencontré des parlementaires, les organisations syndicales, des élus locaux et "les Français". Au palais Bourbon, le chef du gouvernement va devoir convaincre de sa méthode - de l'"action", de la "vérité" et des "résultats" - et apaiser la colère de l'opposition, notamment après l'adoption puis la large censure de la loi immigration, alors que personne n'y détient la majorité absolue.

De l'aveu de son entourage, son propos s'articulera autour de quatre chapitres : "l'autorité et le régalien", "le travail et l'emploi", les "services publics" au premier rang desquels l'éducation et la santé, et enfin "l'agriculture et l'écologie", mais sans forcément de nouvelles annonces pour les agriculteurs.

Sur le travail, les classes moyennes seront le fil rouge de Gabriel Attal, "ceux qui ne peuvent compter que sur leur boulot et ont le sentiment de ne rien recevoir en retour". L'accès aux soins, l'éducation "mère des batailles", la sécurité et l'autorité, seront eux les thèmes centraux de la partie sur les services publics. Au chapitre écologique, le Premier ministre a dit espérer "sortir des débats stériles entre croissance et climat", promettant de bâtir "un nouveau modèle de croissance, car l'écologie crée des emplois".

Construire "une véritable identité politique"

Le président de la République ayant fait de nombreuses annonces lui-même, il y a deux semaines, au cours d'une conférence de presse, Gabriel Attal ne devrait pas avoir la primeur de bonnes (ou mauvaises) nouvelles pour les Français. Son objectif sera ailleurs : "Il doit construire un discours qui lui donne une véritable identité politique", a confié un ministre à l'AFP.