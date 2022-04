Gabriel Attal écarte l'hypothèse d'un remaniement dans les prochains jours

Plusieurs signes pouvaient laisser penser que le Conseil des ministres de ce jeudi 28 avril était le dernier du gouvernement Castex. Tout d'abord, alors que tout le gouvernement ne participe pas toutes les semaines à cette réunion, l'ensemble des ministres et secrétaires d'État avaient été conviés et invités à partager un déjeuner à l'Élysée. Aussi, Jean Castex avait indiqué avant le second tour de l'élection présidentielle qu'il démissionnerait "dans les jours" qui suivraient l'élection d'Emmanuel Macron.