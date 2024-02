Après la polémique à l'Assemblée, Gabriel Attal présente son chien Volta sur Instagram

Lors des débats à l'Assemblée le 5 février, le Premier ministre a été photographié en train de montrer le cliché d'un petit chien à ses ministres. Un "incident" qui a suscité les critiques de l'opposition, dénonçant un manque de respect. L'identité de l'animal dévoilée, le chef du gouvernement a partagé plusieurs clichés en sa compagnie ce dimanche sur Instagram.

Il était une fois la photo dans la photo. Le 5 février dernier, alors que le patron du groupe socialiste Boris Vallaud s'exprime à la tribune de l’Assemblée nationale, Gabriel Attal est aperçu en train de montrer l’écran de son téléphone portable à ses ministres Rachida Dati, Prisca Thevenot et Marie Lebec. Grâce à Amaury Cornu, photographe de l'agence Hans Lucas, les internautes ont pu découvrir que le Premier ministre leur faisait découvrir… le cliché d’un petit chien.

"Pendant que Boris Vallaud parle des morts au travail et des conditions de travail de nos concitoyens, Gabriel Attal montre à ses ministres une photo de son chien. Lunaire", allait commenter le député socialiste Inaki Echaniz sur X.

Interrogé ce dimanche par Le Parisien, Gabriel Attal en dit plus sur le fameux toutou. Cadeau de sa famille suite à sa nomination à Matignon, il s’agit d’une femelle de la race chow-chow. "Comme elle court partout, je lui ai donné le nom de l'inventeur de la pile électrique, Volta", révèle-t-il.

Soucieux de désamorcer la polémique, le chef du gouvernement explique que sa sœur venait de lui envoyer un cliché de l’animal lorsqu’il a décidé de le partager avec ses voisines sur le banc de l’Assemblée. "Si je vous racontais ce que font certains membres de l’opposition pendant que je m’exprime à la tribune de l’Assemblée", ajoute-t-il.

Comme député, puis ministre, j’ai toujours eu à cœur de m’engager pour le bien-être animal Gabriel Attal sur Instagram

Dans un message posté sur Instagram ce dimanche après-midi, le plus jeune Premier ministre de la Vᵉ République persiste et signe puisqu’il pose en jeans et baskets avec Volta dans les jardins de l’Hôtel Matignon. "J’ai toujours été passionné par les animaux. Et je pense que la manière dont la société les considère dit beaucoup de qui nous sommes. Comme député, puis ministre, j’ai toujours eu à cœur de m’engager pour le bien-être animal", écrit-il.

Contraint de dévoiler son "jardin secret" suite à l’affaire de la photo, il précise qu’il avait "depuis longtemps le projet d’adopter un chien" mais qu’il n’avait pas osé franchir le pas jusqu’ici. "Le week-end suivant ma nomination à Matignon, ma famille m’a dit 'On est sûr que c’est le moment pour toi !'. Au fond, j’en étais sûr aussi, il fallait juste y aller."