"Sortir" les élèves radicalisés des écoles : Attal veut des structures spécialisées pour les accueillir

Au total, "un peu plus de 500" incidents lors de l'hommage rendu à Samuel Paty et Dominique Bernard lundi ont été signalés, a par ailleurs précisé Gabriel Attal. "Systématiquement, on saisit le procureur de la République" et "on engage des procédures disciplinaires, a assuré ce dernier. Dans les cas les plus graves, j'ai demandé aux chefs d'établissement que ces élèves soient exclus à titre conservatoire, sans attendre le conseil de discipline."