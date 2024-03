Gabriel Attal sur TF1 : comment il envisage de réformer l'assurance-chômage

Le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé, mercredi 27 mars, au JT de 20H de TF1, souhaiter une réforme de l'assurance chômage pour l'automne. "Une des pistes, c'est de réduire cette durée de plusieurs mois" mais pas en-dessous de 12 mois, a-t-il indiqué, alors qu'elle est aujourd'hui de 18 mois.

"Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année." Invité du JT de 20H de TF1, mercredi 27 mars, après un séminaire gouvernemental à Matignon consacré au travail, au moment où les dépenses sociales sont dans le viseur de l'exécutif pour combler le déficit qui a dérapé à 5,5 % du PIB en 2023, Gabriel Attal a confirmé une réforme de l'indemnisation des chômeurs.

"Notre objectif d'atteindre le plein emploi, qu'il y ait davantage de Français qui travaillent. Et donc, je le dis, mon objectif, ce n'est pas de m'en prendre à tel individu ou aux chômeurs, c'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi", a affirmé le Premier ministre. "C'est ça le seul objectif qui est le nôtre."

Une vraie réforme, plus globale de l'assurance chômage Gabriel Attal, Premier ministre

"Ce qui est certain, c'est que quand la négociation (sur l'emploi et l'assurance chômage des seniors, ndlr) été lancée, on était dans des conditions qui étaient totalement différentes, notamment d'un point de vue économique, par rapport au ralentissement. Et donc j'ai demandé à ma ministre du Travail (Catherine Vautrin) de préparer de nouvelles négociations", a-t-il indiqué. "Qu'on puisse relancer une discussion avec les partenaires sociaux autour d'une vraie réforme, plus globale de l'assurance chômage."

"Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois", a annoncé Gabriel Attal, mais "je ne pense pas qu'il faille que ça aille en-dessous de 12 mois", alors que la durée est actuellement de 18 mois en règle générale. "L'objectif, c'est de permettre aux bénéficiaires de retrouver un emploi. On voit qu'après un an, il y a beaucoup moins de reprise d'emploi", a-t-il expliqué, disant "entendre beaucoup de Français (...) qui n'arrivent pas à recruter".

Une entrée "en vigueur d'ici à l'automne"

"Ensuite, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier du chômage : six mois sur les deux dernières années aujourd'hui. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler davantage ou que les six mois s'apprécient sur une durée moins longue, qui n'est plus 24 mois, mais qui est par exemple 18 mois. Enfin, le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps pour inciter à reprendre un emploi ? Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes", a-t-il fait savoir.

"Mais on va laisser les partenaires sociaux travailler." Et de conclure sur le calendrier : "Je veux que nous ayons les paramètres de cette réforme à l'été pour qu'elle puisse entrer en vigueur d'ici à l'automne, comme je m'y suis engagé."