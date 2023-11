Garrido sanctionnée autant que Quatennens ? Les "frondeurs" insoumis dénoncent une décision "arbitraire" et "malheureuse"

"Au sein d'un mouvement qui veut rassembler une majorité populaire, on ne règle pas les désaccords stratégiques et politiques par des sanctions administratives infondées", a aussi réagi Alexis Corbière. "L'homogénéité et la cohérence sont toujours le fruit de la libre discussion et de la démocratie." La députée de Paris Danielle Simonnet a elle aussi exprimé sa "totale solidarité" avec Raquel Garrido. "Une sanction disciplinaire pour 'régler' des désaccords politiques ?", "quelle honte", a-t-elle estimé sur X (ex-Twitter).

François Ruffin, souvent cité pour reprendre le flambeau de Jean-Luc Mélenchon en 2027, a dénoncé une décision "arbitraire" et bureaucratique. "Raquel Garrido est en désaccord sur l'absence de démocratie dans la France insoumise. Et comment notre mouvement, qui prône la VIe République, lui répond ? Non par un débat, mais par une sanction", a-t-il constaté. "À défaut de pouvoir débattre ensemble, la direction de mon groupe parlementaire pourrait-elle nous fournir la grille tarifaire en cas de divergence politique ?"