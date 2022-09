"Gauche des allocations" : Clémentine Autain dénonce une "faute morale et politique" de Fabien Roussel

C'est une petite phrase qui met en lumière les tensions entre Fabien Roussel et le reste de la Nupes. S'exprimant à l'occasion de la fête de l'Humanité, vendredi 9 septembre, l'ancien candidat à la présidentielle et patron du PCF a estimé que "la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minimas sociaux" avant d'insister : "Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage".

Une déclaration qui a provoqué de vives critiques au sein de l'alliance de la gauche, de la France insoumise à Europe Écologie-Les Verts en passant par les socialistes. Invitée ce mardi 13 septembre de l'Interview politique d'Adrien Gindre, la députée Nupes-LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain, a également fustigé les déclarations du patron du PCF.