"Gauche pastèque" : Olivier Véran a-t-il repris une expression "inventée par Jean-Marie Le Pen" ?

En fait, cette expression se retrouve associée à une critique plus large et moins franco-française d’une certaine écologie, jugée trop radicale et trop à gauche. Dans les articles sur le sujet, deux hommes sont souvent cités comme les concepteurs de la "gauche-pastèque", raccourcie en anglais en "watermelon" (pastèque, en anglais) : Petr Beckmann, un physicien tchèque ayant migré aux États-Unis, et Warren T. Brookes, un journaliste australien et conservateur.

The Big Apple, un site d’étymologie américain, va plus loin en renvoyant le terme de "watermelon" à une critique des communistes coréens dans les années 1950, ou encore des sociaux-démocrates au Salvador dans les années 1980, qui arboraient les couleurs vertes et rouges.

Rajoutant sa pierre à l’édifice, le journaliste musical Olivier Cachin a d’ailleurs vu la même référence. D’après lui, l’expression est "utilisée par un militaire dans le film de Oliver Stone ‘Salvador’ en 1986, démonstration à l’appui avec sabre et pastèque". Malgré nos recherches, nous n’avons pu retrouver l’extrait correspondant à ce film, racontant l’histoire d’un journaliste américain pendant la guerre civile du Salvador.