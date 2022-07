Gérald Darmanin entame les discussions autour de l'autonomie de la Corse

"Nous avons convenu de nous revoir toute une journée, toutes les six semaines" pour un "cycle de concertations d'une année", a déclaré à la presse le ministre à l'issue des discussions qui se sont tenues jeudi à Paris. "Les bases de ce travail commun et de ce processus à vocation historique sont aujourd'hui clairement posées, la suite reste à écrire. Il y a une volonté ferme d’être au rendez-vous de l’histoire, de réussir ce processus et de construire une solution politique globale", a affirmé pour sa part le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, confirmant que la question d’une "autonomie pleine et entière, une véritable autonomie, sera intégrée pleinement dans le champ de la discussion".

Le ministre a expliqué que pour chaque thème de réunion serait "posée la question institutionnelle". "La question institutionnelle ne peut être distinguée des questions économiques, sociales et culturelles. Les statuts d’autonomie que nous appelons de nos vœux sont à notre avis la réponse la plus efficace au plan institutionnel pour traiter l’ensemble des problématiques corses", a estimé Gilles Simeoni.