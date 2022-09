Gérald Darmanin lance la procédure de fermeture d'une mosquée "radicale" dans le Bas-Rhin

La procédure, formellement engagée par la préfète du Bas-Rhin, prévoit une phase contradictoire de dix jours pendant laquelle l'association gestionnaire de la mosquée peut faire valoir ses observations, avant une éventuelle fermeture, dont la durée ne peut excéder six mois.

Dans le détail, il est reproché à l'imam, aux yeux de Beauvau, de "diffuser un islam salafiste", de "légitimer la polygamie", d'"appeler la discrimination à l'encontre des Juifs, des homosexuels et des femmes", de "légitimer la violence envers les caricaturistes" et de "se réjouir des attentats avec des propos complotistes", les attribuant à "l'Etat français, islamophobe". L'Association franco-maghrébine et africaine d'Obernai (AFMAO), qui gère ce lieu de culte est par ailleurs accusée de "cautionner" les "propos" et les "agissements" de cet imam, "qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation ou modération" de sa part. Contactée par l'AFP, l'AFMAO n'a pas répondu dans l'immédiat.