Gérald Darmanin ne veut pas de la réforme de l'Aide médicale d'Etat votée par le Sénat

Il y a quelques mois, Gérald Darmanin s'était dit "favorable" à la transformation de l'AME en simple aide médicale "d'urgence", d'après une proposition "faite par Les Républicains et par les centristes". "C'est un bon compromis qui allie fermeté et humanité, et je le dirai sur le banc du Sénat", avait-il expliqué au Parisien. "Je n'ai pas été favorable à la suppression de l'Aide médicale d'Etat", a-t-il assuré jeudi sur France 2. "Est-ce que c'est le bon dispositif ?", s'est-il interrogé. "Je trouvais normal qu'on puisse poser des questions pour éventuellement la transformer parce qu'il peut y avoir des abus", a-t-il poursuivi, sa position ne reflétant pas celle de la majorité du gouvernement pour qui il n'est pas question de toucher à l'AME.

L'exécutif a commandé un rapport à Patrick Stefanini et Claude Evin à ce sujet, chargés de faire le point sur le dispositif et de voir si des adaptations sont nécessaires. "Ils rendent leurs conclusions à la Première ministre le 2 décembre et quand il y aura un consensus il faudra modifier ces règles", a assuré le ministre de l'Intérieur jeudi soir.