Né en 1968 à l'université parisienne d'Assas, le Groupe Union Défense se présente à l'époque comme un syndicat étudiant. Après plusieurs périodes de sommeil, le GUD, connu pour ses actions violentes, a repris du service fin 2022. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce mercredi son intention de dissoudre.

Avec ses drapeaux noirs marqués de la croix celtique, le GUD est un "étendard" de l'ultradroite. Ce mercredi 19 juin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé son intention de le dissoudre. D'où vient le GUD et que représente-t-il ? TF1Info fait le point.

Un syndicat étudiant qui multiplie les actions violentes

Le GUD est né sur les bancs de l'université parisienne d'Assas, en 1968. "Le GUD a été créé par des militants d'"Occident" [un mouvement d'extrême droite] qui venait d'être dissous, en vue des élections étudiantes prévues en 1969", explique à TF1Info Marion Jacquet-Vaillant, docteure en sciences politiques et spécialiste des identitaires. Principalement implantés dans les universités franciliennes, Assas et Nanterre en tête, le GUD va compter quelques centaines de militants étudiants.

Rapidement, le groupuscule, qui obtient de bons scores lors des élections étudiantes, se distingue par son racisme et sa violence, n'hésitant pas à s'affubler d'étiquettes particulièrement éloquentes comme "le Groupuscule des dieux" ou encore "Waffen Assas". "Ils vont incarner le principal pôle d'extrême droite militante dans les facs", analyse Marion Jacquet-Vaillant, qui souligne que les membres du GUD "se caractérisent par des actions violentes, notamment des affrontements contre des militants de gauche".

En 1973, le GUD lance son journal Alternative, dont le héros est un rat noir coiffé d'un casque à croix celtique et armé d'un nunchaku. Un an plus tard, il rallie le Parti des forces nouvelles (PFN), et multiplie les descentes musclées dans les universités.

Après avoir frayé en 1985 avec les Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) des skins de Serge Ayoub, et du Mouvement national républicain, le GUD s'isole et devient une coquille vide. Il reprend vigueur en décembre 1988 sous un nouveau sigle, l'"Union de défense d'Assas" (UDEA). Aux élections universitaires en 1991 à Assas, la liste obtient un élu et retrouve son local. En 1995, à la suite de violences répétées, l'UDEA est exclue par le Conseil d'administration de la faculté.

Un retour annoncé fin 2022

L'histoire du GUD se caractérise par des périodes d'activité, puis de longues périodes de sommeil. "Auto-dissous en 1981", selon l'historien spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg, dans un long article consacré au GUD, il réapparaît au grand jour en novembre 1999, à l'occasion d'une fête pour ses 30 ans d'existence. Au cours de la soirée, des militants du GUD saccagent un restaurant des Halles à Paris. Un homme, âgé de 30 ans, noir, qui s'était arrêté devant les lieux, a été poignardé, ainsi que sa compagne.

Aujourd'hui, le groupe, dont le nombre de militants est très difficile à estimer, fait le liant entre divers mouvements d'ultradroite. Des groupuscules dissous depuis, tels le Bastion social (2017-2019) ou les Zouaves Paris (2018-2022), ont été créés par des militants du GUD. Parmi eux, Marc de Caqueray-Valmenier, chef présumé des Zouaves, condamné et incarcéré ces dernières années.

Le GUD a pour sa part annoncé son retour fin 2022. L'année précédente, il était déjà revenu sous les feux de l'actualité : Loïk Le Priol, ancien "gudard", est le principal suspect dans le meurtre en mars 2021 de l'ex-international de rugby argentin Federico Martin Aramburu.

Il y a un mythe qui s'est construit. C'est un étendard Marion Jacquet-Vaillant

Les liens entre le Front national et surtout Marine Le Pen et d'anciens gudards ont également été très commentés. "Au sein du GUD historique, certains ont rejoint le FN", rappelle Marion Jacquet-Vaillant. La semaine dernière, quatre militants d'ultradroite ont été condamnés pour leur participation à une agression homophobe à Paris alors qu'ils "fêtaient" la victoire du RN aux élections européennes.

Parmi eux se trouvait Gabriel Loustau, 23 ans, une figure du GUD et fils d'Axel Loustau, ancien militant de cette organisation étudiante, ex-élu RN et autrefois proche de Marine Le Pen. Frédéric Châtillon, ex-président du GUD, est également un ami de longue date de Marine Le Pen. "Le niveau de porosité entre le GUD et le RN est impossible à prouver aujourd'hui", souligne Marion Jacquet-Vaillant, qui évoque un "champ d'extrême droite", composé d'une diversité de mouvements, groupuscules.

Depuis plusieurs années, le GUD vit sur son mythe originel. "Il y a un mythe qui s'est construit, toujours d'actualité chez certains militants d'aujourd'hui. C'est un étendard", explique Marion Jacquet-Vaillant. Aujourd'hui, souligne-t-elle, le groupuscule n'est "même plus composé d'étudiants", mais le nom a été réutilisé "car il a du sens : il renvoie au message que l'usage de la violence est ok". "C'est un imaginaire qui a toujours du sens aujourd'hui."