Gérard Larcher réélu une 5e fois à la présidence du Sénat

La particularité de Gérard Larcher est de rassembler bien au-delà de son camp. "On le combat comme on doit le combattre, mais ça n'empêche aucunement ses qualités individuelles", a estimé récemment Patrick Kanner auprès de l'AFP. "Il n'y a aucune raison qu'on ne soutienne pas le président du Sénat à sa réélection, c'est un président que nous apprécions et qui veille à l'équilibre de la majorité sénatoriale dans sa diversité", a expliqué le président du groupe centriste, Hervé Marseille.