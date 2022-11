Gestion du Covid-19 : Edouard Philippe se défend de toute "infraction de caractère pénal"

L'ancien chef du gouvernement a aussi plus spécifiquement exprimé son "soutien" à son ancienne ministre de la Santé. En octobre, Agnès Buzyn a été mise en examen dans ce dossier, une décision selon lui "très injuste". Elle a affirmé, dans un journal rédigé pendant la pandémie et consulté par Le Monde, avoir alerté Emmanuel Macron et Edouard Philippe dès janvier 2020 sur la situation sanitaire, sans avoir eu "l'impression d'être entendue".

"Agnès Buzyn a pris très au sérieux cette crise dès le début et elle a raison quand elle dit qu'elle a probablement vu avant beaucoup de gens ce qui était susceptible de se passer", a confirmé Edouard Philippe. "Lorsque j'étais Premier ministre et qu'elle était ministre, elle le sait très bien, à chaque fois qu'elle a évoqué un sujet, une décision à prendre, je l'ai mise en œuvre, à chaque fois".