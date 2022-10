Gestion du Covid-19 : Edouard Philippe convoqué pour une éventuelle mise en examen

Les investigations avaient été lancées après plusieurs plaintes dénonçant notamment le manque d'équipements de protection pour les soignants et la population ou les errements sur la nécessité ou non de porter des masques. Depuis, d'autres plaintes ont été jointes à l'information judiciaire en cours. Dans cette affaire, plusieurs perquisitions avaient été menées en octobre 2020, notamment aux domiciles et bureaux d'Olivier Véran et Edouard Philippe, d'Agnès Buzyn et de l'ex-membre du gouvernement Sibeth Ndiaye.