Que dira Elisabeth Borne dans son discours de politique générale ?

"L’idée est de présenter une base de travail, sa vision, sa méthode aux parlementaires. Le fil rouge du discours sera le 'bâtir ensemble', deux mots qu’elle prononcera à de nombreuses reprises", a indiqué l'entourage de la Première ministre auprès de TF1 et LCI, alors que le camp présidentiel sera dans l'obligation de rallier à lui des députés de la majorité pour faire voter ses textes, faute d'avoir obtenu la majorité absolue aux dernières élections législatives. "On sera beaucoup dans la méthode, l’échange et le dialogue."

"Elle va envoyer des signaux aux différents présidents de groupe, par rapport aux échanges en bilatéral qu’elle a pu avoir avec eux", a ajouté cette même source. "L’objectif ne sera pas de convaincre son propre camp, mais de trouver des compromis sur nos valeurs."