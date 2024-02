Gouvernement Attal : qui est Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre du Logement ?

Guillaume Kasbarian vient d’être nommé ministre en charge du Logement du nouveau gouvernement de Gabriel Attal, et succède à Patrice Vergriete. Depuis l’été 2022, le député (Renaissance) d'Eure-et-Loire présidait la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale. Qui est donc ce nouveau venu au gouvernement ?

C'est un marcheur de la première heure. Guillaume Kasbarian a été nommé ministre délégué en charge du Logement du nouveau gouvernement de Gabriel Attal ce jeudi à l’occasion d'une nouvelle phase du remaniement. À 36 ans, le député (Renaissance) d’Eure-et-Loir et président de la commission des Affaires économiques à l’Assemblée nationale remplace Patrice Vergriete, qui passe lui aux Transports.

Natif de Marseille (Bouches-du-Rhône) et diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec), Guillaume Kasbarian a rejoint La République en marche (LREM) fin 2016, séduit par le côté "start up" du mouvement d'Emmanuel Macron. Auprès de l'AFP, il saluait à l'époque la volonté du président de "sortir du clivage droite-gauche" et de "ne pas chercher de bouc-émissaire" aux difficultés. Six mois plus tard, le 18 juin 2017, il est élu député de la 1ʳᵉ circonscription d’Eure-et-Loir, après sa victoire sur l’adjoint au maire de Chartres, Franck Masselus, au second tour des élections législatives.

Conformément à ses engagements de campagne, il démissionne de son poste de consultant en stratégie au sein du cabinet de conseil PMP Conseil, pour se consacrer pleinement à sa fonction de député. Dans le cadre de son mandat, il promet de lutter pour "une campagne connectée" et contre la désertification médicale inquiétante de cette région proche de Paris. Il veut aussi améliorer le quotidien des "navetteurs", notamment les 20.000 personnes qui font chaque jour l'aller-retour Paris-Chartres en train pour leur travail.

Un cadre de La République en marche

De novembre 2017 à juillet 2021, il est membre du bureau exécutif de LREM. Entre-temps, en juillet 2018, il est nommé trésorier de Tous politiques !, le nouvel institut de formation de LREM, qui vise à " accompagner l'émergence d'une génération progressiste". En tant que membre de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, Guillaume Kasbarian est rapporteur d'une commission d’enquête chargée d’examiner les décisions de l’État en matière de politique industrielle, notamment dans les cas d’Alstom, d’Alcatel et de STX.

En juin 2019, la commission des Affaires économiques vote, contre l'avis du gouvernement, en faveur d'amendements de Guillaume Kasbarian qui limitent significativement la portée d'une mesure du projet de loi énergie-climat, qui consistait à soustraire jusqu'à 5 % du produit de la vente d'un bien immobilier mal isolé, afin de financer la rénovation de ce même bien. Pour justifier sa position, Guillaume Kasbarian se dit "attaché au droit de propriété" et évoque "une taxe déguisée" qui pourrait créer des "inégalités territoriales et sociales".

L'un des artisans de la loi dit "anti-squatteurs"

À l'automne 2020, le député d'Eure-et-Loir vote en faveur de la réintroduction des pesticides néonicotinoïdes au nom de la défense de la filière betterave. En tant que rapporteur du projet de loi d'accélération et simplification de l’action publique dit "ASAP", il dépose un amendement visant à durcir la répression des squatteurs. Celui-ci, adopté par l'Assemblée nationale en octobre 2020, prévoit des expulsions administratives accélérées ainsi qu’un renfoncement des sanctions à l’encontre des occupants illégaux. L’article sera finalement censuré par le Conseil constitutionnel.

Le 19 juin 2022, Guillaume Kasbarian est réélu député de la 1ʳᵉ circonscription d’Eure-et-Loir sous l'étiquette Renaissance (ex-LREM). Dans la foulée, il devient président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Fin 2022, il est rapporteur de la loi dit "anti-squatteurs". Cette loi durcit les sanctions envers les squatteurs et accélère les procédures d'expulsion en cas de loyers impayés. Le projet de loi est vivement critiqué, notamment par l'opposition de gauche qui saisit le Conseil constitutionnel, qui valide quasi-intégralité de la loi, qui sera ensuite promulguée en juillet 2023.