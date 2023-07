Compétitions sportives, immigration, violences urbaines... Emmanuel Macron détaille la feuille de route du gouvernement

Le chef de l'État a également évoqué plus largement au cours de sa prise de parole quatre "grands chantiers" de fond lancés depuis son arrivée au pouvoir et "accélérés" selon lui ces derniers mois, assurant "avancer à marche forcée" sur ces sujets : "la réindustrialisation et l'emploi", des "progrès" concernant la santé et l'Éducation nationale, "la planification de la transition écologique" et enfin le maintien de "l'ordre républicain". Autant de missions face auxquelles il compte sur "l'exigence et l'exemplarité" de ses ministres. "Il est attendu d'être à la tâche. (...) Vous êtes regardés, nous devons au pays d'agir, d'expliquer, de répondre, avec la plus grande dignité", a-t-il insisté face à sa nouvelle équipe remaniée.