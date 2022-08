Climat, énergies, plein emploi... Elisabeth Borne dévoile son calendrier des prochaines réformes

En septembre, seront présentés au Conseil des ministres les projets de loi sur l'assurance-chômage, pour le développement des énergies renouvelables et le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. "Les semaines suivantes seront également marquées par l'examen du projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale", a indiqué la Première ministre.

Trois débats "importants" devront se tenir à l'Assemblée nationale, l'un sur l'Ukraine, l'autre sur la politique énergétique menée en France et le dernier sur l'immigration. En parallèle, la Première ministre a expliqué que des "réflexions" seront engagées sur "l'évolution de nos institutions" et que la consultation sur la fin de vie sera par ailleurs lancée.

En 2023, Elisabeth Borne a annoncé l'examen au Parlement d'une loi de programmation militaire, d'un projet de loi pour l'amélioration de la justice au quotidien, d'un autre sur la programmation énergie-climat, mais aussi des textes sur l'immigration et sur le plein-emploi. Enfin, seront également examinées les "dispositions législatives issues des concertations sur l'éducation", qui devront être mise en œuvre dès la rentrée 2023. Un projet de loi sur Jeux olympiques et paralympiques est aussi prévu.