La motion de censure, un moyen peu efficace pour renverser un gouvernement

Lundi 11 juillet à 16 heures, les députés voteront pour renverser ou non le gouvernement d'Elisabeth Borne. L'alliance de gauche Nupes a déposé mercredi avant le discours de politique générale de la Première ministre une motion de censure dans l'espoir de faire démissionner le gouvernement. Mais ils ont peu de chances de parvenir à leur but, les deux plus gros groupes de l'opposition suivants, à savoir le Rassemblement national et Les Républicains ayant fait part de leur choix de ne pas voter pour.