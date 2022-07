Élisabeth Borne ne se soumettra pas au vote de confiance de l'Assemblée nationale

La semaine dernière, plusieurs membres du gouvernement avaient indiqué que la décision d'Élisabeth Borne n'était pas encore prise, malgré la publication d'un décret laissant penser qu'elle ne se soumettrait pas à ce vote. Un décret publié au Journal Officiel précisait qu'une "déclaration du gouvernement" devant l'Assemblée nationale et le Sénat était prévue "en application de l'article 50-1 de la Constitution" qui ne prévoit pas de vote de confiance. Or, en 2017, l'exécutif avait eu recours à un autre article, le 49-1, qui incluait une "déclaration de politique générale" et qui entraînait un vote de confiance.