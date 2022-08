Écologie, économie, éducation... Ce que prépare le gouvernement pour sa rentrée

L’exécutif souhaite mettre l’accent sur l’écologie, puisque ce sera le thème d’un séminaire gouvernemental qui se tiendra le 31 août. Elisabeth Borne doit également prononcer un "discours fort sur la sobriété et la transition énergétiques" à l’université du Medef fin août. Le chef de l’État effectuera lui-même un déplacement consacré aux éoliennes offshore début septembre et interviendra sur les sujets d’éducation à la rentrée. Emmanuel Macron lancera aussi le Conseil national de la refondation (CNR), qui doit associer élus, acteurs économiques et sociaux et citoyens à la concertation, le 8 septembre, sur les thèmes de l'école, de la santé et des services publics.